Roscosmos Başkanı Rogozin: Yeni Ay yarışı anlamsız

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Pervıy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Bu yarış belli bir eşiğe kadar gidiyor, ta ki biz bu yarışın anlamsız olduğunu anlamaya başlayana kadar, çünkü her halükarda yine birlik kriteri öne çıkıyor” ifadesini kullandı.

Roscosmos Başkanı, “Birilerinin başı belaya girdiğinde elbette yardıma geleceğiz, Amerikalılara yardıma geleceğiz. Sanırım, Amerikalılar da bize yardım etmeyi reddetmeyecek. Gelecekteki Ay fethinin tek bir ülke tarafından özelleştirilemeyecek, biz olmadan yapamazlar” dedi.

Rogozin, 1960-1970 yıllarındaki Ay yarışının ortak Soyuz-Apollo uzay projesiyle sonuçlandığını hatırlattı.

Halihazırda ABD, Amerikalıların 2024’te Ay’a dönüşünü öngören Artemis adlı yeni bir programı hayata geçiriyor.

Rusya da 2030’da Ay’a kozmonotunu indirmeyi planlıyor.