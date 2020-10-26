Lavrov, Atina'da Dendias ve Miçotakis'le görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dört yıl aradan sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyarette bulunup Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşme gerçekleştirecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyarette bulunacak olan Lavrov, Dendias ve Miçotakis'le görüşecek.

Ziyaret sırasında ele alınacak başlıca temalar arasında ikili ilişkiler ve ekonomi alanında işbirliğinin artırılmasının yanı sıra Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Kafkasya’daki durum yer alacak.

Lavrov'un Atina'da eski Yunanistan Başbakanı ve ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri Aleksis Çipras'la kısa bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Lavrov, en son 2016 yılında Yunanistan’a gitmişti.

Görüşme öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan’ın Rusya’nın Avrupa’daki önemli partnerlerinden biri olduğu belirtildi.