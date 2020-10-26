Lavrov: Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki ihtilafı diyalog ve uluslararası hukuk temelinde çözülmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki deniz sahalarının sınırlandırılması konusunda yaşanan ihtilafın sadece siyasi diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.

Atina-Makedonya Haber Ajansı'na (AMNA) demeç veren Lavrov, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin çözümü konusunda Moskova'nın neler düşündüğü sorusu karşısında "Rusya, tüm ihtilaflı konuların diyalog yoluyla, güven önlemleri geliştirilerek ve uluslararası hukuk normları dahilinde karşılıklı olarak kabul edilebilir reçeteler arayarak çözüm bulunmasından yana" yanıtını verdi.

Lavrov, 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalayan Rusya'nın pozisyonunun bu belgedeki uluslararası hukuk normlarına dayandığını kaydetti.

Lavrov, "Özellikle sözleşmenin 3. maddesi, her ülkenin karasularının genişliğini 12 deniz milini aşmayacak şekilde düzenleme hakkına sahip olmasını öngörüyor. Ancak bazı durumlarda ülkeler, çeşitli gerekçelerle karasularını daha düşük bir genişlikte düzenliyor. Komşu ülkeler arasında karasularının sınırlandırılması konusunda bir sorun oluşması durumunda, bunun uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.