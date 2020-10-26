Peskov: Biden, Rusya'nın en büyük tehdit olduğu konusunda yanılıyor

Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu kesinlikle doğru değil. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu tür açıklamalarla Rusya'ya karşı nefret tohumları ekilmesinden ve ülkemizin bir rakip gibi konumlandırılmasından ancak üzüntü duyabiliriz" dedi.

Biden, şu anda ABD'nin güvenliğine yönelik en büyük tehdidi Rusya'nın oluşturduğunu öne sürmüştü.