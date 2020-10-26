Lavrov: Rusya, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ihtilafta arabulucu rolünde olma fikrini değerlendirmeye hazır

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Atina'da bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Lavrov, bu yönde talep gelmesi halinde Rusya'nın Türkiye ve Yunanistan arasında Akdeniz'deki kıta sahanlığı nedeniyle yaşanan ihtilafta arabulucu olma olasılığını değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Rus diplomat, "Muhtemelen her şeyden önce kıyı ülkeleri inisiyatif göstermeli. Birileri ansızın bizden şu veya bu tarafla ilişkilerimizi kullanarak arabuluculuk yapmamızı isterse, elbette böyle bir olasılığı değerlendirmeye hazır olacağız” diye konuştu.

'Yunanistan ve Türkiye, aralarındaki tüm sorunları diyalog yoluyla çözmeli'

Lavrov, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde mevcut tüm sorunların doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı:

"Ülkelerin arasında çıkabilecek her türlü sorunun, durum ne kadar zor olursa olsun diyalog temelinde çözülmesi gerekiyor, Türkiye ve Yunanistan da buna dahil. Biz bu sorunların doğrudan diyalog yoluyla tartışılması ve çözülmesinden yanayız."

'Rusya, dünyadaki ihtilafları çözmek için Türkiye ile etkileşimde olmaya devam edecek'

Rus diplomat, "Türkiye ile sorunsuz olmasa da iyi ilişkilerimiz var. Şu veya bu sorunlara yönelik yaklaşımlarımız her zaman örtüşmüyor. Fakat ortak paydaları bulduğumuz zaman güçlerimizi, işe yararı olacak şekilde birleştiriyor ve kriz durumlarının çözümü için gerekli koşulların oluşturulmasına doğru ilerlemeye yardım ediyoruz. Türkiye ile bu etkileşime devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.