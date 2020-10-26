Putin: Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki iş ilişkileri Rusya'yı ilgilendirmiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukraya'da kirli iş çıkarları olup olmadığını bilmediğini ve her halükarda bu konunun Rusya'yı ilgilendirmediğini söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hunter Biden'ın Ukrayna'da petrol ve gaz sektöründe en az bir şirkete sahip olduğuna ve iyi kazanç sağladığına dikkat çekerek "Ben burada bir suç görmüyorum, en azından bununla ilgili bilgi sahibi değiliz. Ayrıca bu bizi hiç ilgilendirmez, bu Amerikalı ve Ukraynalıların meselesi" dedi.

Putin'e Başkan Donald Trump'ın 'Rusya hala daha Biden'a para ödüyor' iddiası da soruldu.

Rus lider, bu soru karşısında yorumda bulunmamayı tercih etti.

Putin'in Rossiya 1'e verdiği demeçte eski Moskova Belediye Başkanı Yuriy Lujkov'un eşi Elena Baturina'nın Biden'la bağlantıları olduğuna dair iddialar da gündeme geldi.

Putin, "Muhtemelen Baturina'nın yabancı partnerleriyle çok sayıda iş ilişkisi vardı. Bunların arasında ABD'lilerin olup olmadığını bilmiyorum, bu konuda hiçbir bilgim yok" diye konuştu.

Hunter Biden'ın eski ortağı olduğunu iddia eden Tony Bobulinski, Çin ile iş yapan şirkete Hunter Biden tarafından CEO olarak getirildiğini ve Biden ailesi ve yabancı kurum ve kişilerle olan iş ilişkisine dair kayıtları yakın zamanda Senato'daki ilgili komitelere vermeyi planladığını belirtti. Bobulinski, Hunter Biden'ın babasının ismini kullanarak Çin'den milyonlarca dolar aldığını öne sürmüştü.

New York Post gazetesinin 14 Ekim'de yayımladığı haberde, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.