Amerikan Dışişleri’nin 'nükleer silah kullanım eşiğini düşürme' tezine Rusya’dan eleştiri

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 20 Ekim’de yayınlanan ‘Siber Alanda Uluslararası Güvenlik Üzerine: Riskleri Azaltmaya Yönelik Yeni Modeller’ adlı raporunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu raporun Rus karşıtı söylemler üzerine tesis edildiğini ve ‘bazen pazarcı küstahlığına dönüşen son derece sert ifadeler’ içerdiğini vurguladı.

Özellikle de raporda değinilen nükleer silah kullanım eşiğini düşürme konusuna dikkat çeken Zaharova, ‘Washington’dan bu tür sinyallerin ilk kez gelmediğini’ hatırlattı:

“ABD’nin 2018'de güncellenmiş şekli yayınlanan nükleer doktrininin revizyonunu çerçevesinde medyada, (ABD Başkanı’nın) idaresinde enformasyon alanında düşmanca eylemlere yanıt olarak nükleer cephaneliğin kullanımına izin verdiğine dair sızıntıları vardı.”

Moskova’nın daha o aşamada ABD’nin askeri nükleer alandaki yaklaşımlarının bu şekilde revize edilmesinden dolayı endişelerini dile getirdiğini belirten sözcü, şöyle devam etti:

“Ve şimdi korkularımızın temelsiz olmadığı kesin olarak doğrulandı. Dışişleri Bakanlığı raporunda doğrudan, olayların bu senaryoya göre gelişmesinin oldukça gerçekçi olduğu belirtiliyor.”

Raporda ‘Rusya’ya sürekli olarak yöneltilen mesnetsiz ithamlara’ yeni herhangi bir şeyin katılmadığına dikkat çeken sözcü, “Rusya'nın siber alanında ‘sorumsuz’ davranışlarına ilişkin asılsız suçlamalar yineleniyor. Bu konu, seçim kampanyası çerçevesinde kendi seçmen kitlesine ‘gaz vermek’ için iç siyasi zıtlaşmada hala ortalarda bir yerde bulunuyor” diyerek, ancak ABD’nin bu kez ‘Rusya karşıtı söylemlerde kendilerini aştıklarını ve devletlerarası iletişim kültürünü ve normlarını tamamen küçümsediklerini kanıtladıklarını’ vurguladı.

Zaharova, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 25 Eylül'de yaptığı ve ABD'ye uluslararası enformasyon güvenliğiyle ilgili tüm konularda yapıcı profesyonel görüşme başlatma önerilerini içeren açıklamasını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Hem ABD’deki, hem de diğer ülkelerdeki tüm aklı başında olan güçlerin bu belgeye göre hareket etmelerini öneriyoruz” diye sözlerini tamamladı.