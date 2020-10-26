Lavrov’dan Yunanistan ve Türkiye’ye Akdeniz’de gerilimi düşürme çağrısı

Yunanistan ve Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki gerilimi yatıştırmak için bir an önce harekete geçme çağrısında bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafların buna ilgi duyması halinde ülkesinin krizin çözümünde aracı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Atina’yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmede, “Gerilimi yatıştırmak ve burada ortaya çıkan tüm sorunları, ki sayıları az değil, doğrudan ilgili taraflar arasında görüşmeler yoluyla çözmek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmek gerekiyor. Bu, komşu ülkelerin haklarının kesiştiği ve doğrudan diyalog yoluyla üzerinde anlaşma sağlanmış bir çözüm gerektiren konular dahil 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin düzenlediği sorunları da ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.

Rusya’nın bölgedeki tüm ülkelerle istikrarlı ve iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Lavrov, “Partnerlerimizin bu konuda iradesi ve ilgisi olursa buradaki durumun normalleşmesine her türlü yardım etmeye hazırız” dedi.