Rusya: Karadeniz’de Fransız savaş uçaklarına Su-27 ile önleme yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 26 Ekim günü Güney Askeri Bölge’ye ait radarların Karadeniz üzerinde Rusya sınırlarına doğru yaklaşmakta olan 2 hedef tespit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Hava hedeflerinin belirlenmesi ve Rusya sınırlarının ihlalinin önlenmesi için Su-27 savaş uçağı havalandırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedeflerini Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Mirage 2000 savaş uçağı olarak belirledi ve onlara Karadeniz üzerinde eşlik etti” dendi.

Fransız uçakları Rusya sınırlarından uzaklaştıktan sonra Su-27’nin üslendiği havaalanına döndüğü aktarılırken tüm uçuşun uluslararası kurallara sıkı uyum içinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yabancı uçakların Rusya sınırını ihlal edilmesine izin verilmediği vurgulandı.