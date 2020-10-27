Rus Dışişleri: Lavrov, Kovid-19 hastası ile temas nedeniyle kendini izole etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu olan bir kişi ile temas ettiği için kendini izole ettiğini bildirdi.

Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Kovid-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile temas ettiği için kendini izole ettiği, önceden planlanmış ziyaret ve görüşmelerin daha ileri tarihlere erteleneceği ifade edildi.

Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kovid-19 enfeksiyonu olan biri ile temas ettiği için izolasyonda kalacak. Önceden planlanmış ziyaret ve görüşmeler, daha ileri tarihlere erteleniyor. Kendini iyi hissediyor” ifadelerine yer verildi.