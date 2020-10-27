Putin’den ‘koronavirüs’ esprisi: Yarasaların hiçbir suçu yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kültür Konseyi toplantısında, danışmanı Vladimir Tolstoy’un, koronavirüs yüzünden finansman sorunu yaşayan sirklere yardım sağlama olanağını değerlendirme ricasına esprili yanıt verdi.
Putin, “Hayvanların elbette hiçbir suçu yok. Yarasalar da mı hiçbir suçu yok? Tamam, şaka yapıyorum” ifadesini kullandı.
Rus lider, Kültür Bakanlığı ve hükümetin bu sorunla ilgilendiğini kaydetti.
Putin’den ‘koronavirüs’ esprisi: Yarasaların hiçbir suçu yokhttps://t.co/YQiOMfQJg8 pic.twitter.com/swvzAdFisW— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 27, 2020
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