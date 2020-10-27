Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V, yeterlilik değerlendirilmesi için DSÖ'ye gönderildi

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ), dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin hızlandırılmış kayıt prosedürü ve yeterlilik değerlendirmesi için Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) başvurdu.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ), Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin hızlandırılmış kayıt prosedürü ve yeterlilik değerlendirmesi ile ilgili başvuruda bulundu.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Ön Yeterlilik Programı, tek küresel ilaç kalite güvence programı olup DSÖ tarafından koordine edilmekte.

Örgüt, aşı ve ilaçların kalitesi, güvenliği ve etkisi bakımından yeterlilik değerlendirilmesini gerçekleştiriyor. Talep ve standartlara uygun olan ilaçlar, uluslararası satın alma kuruluşları ve ülkeler tarafından ilaçların toplu alımının yönetimi için kullanılan listeye dahil ediliyor.

Pandemi koşullarında aşının hızlandırılmış kaydı, geleneksel prosedürlere göre daha kısa bir zaman diliminde dünyaya erişilebilir hale gelmesine imkan tanıyacak.

Sputnik V aşısı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.