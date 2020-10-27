Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Salgında durumun daha da kötüye gitme riski var

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında durumun daha da kötüye gitme riski olduğunu ve daha sıkı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, toplu taşıma araçları, halka açık ve kalabalık yerlerde maskelerin zorunlu olarak takılmasına ilişkin kararnamenin yarından itibaren yürürlüğe gireceğini ve belgede yer alan tüm kısıtlamaların epidemiyolojik duruma bağlı olarak Rusya’nın tüm bölgelerinde uygulanacağını kaydetti.

Popova, koronavirüs hastalarıyla yapılan ankette, enfekte olanların yüzde 85'inin virüsün yayılmasını önleme kurallarını ihlal ettiklerini belirtti.

4 televizyonuna konuşan Popova, "Anket sırasında tüm hastalara soruyoruz, yüzde 85'i bugün var olan kuralları ihlal ettiğini, maske takmadığını ve ellerini yıkamadığını söylüyor" dedi.

Popova, Kovid-19’a karşı geliştirilenler de dahil olmak üzere, tüm aşıların hastalığın ağır formda gelişimine karşı koruduğunu, ancak hastalığın hafif formunun olmayacağına dair bir garantinin olmadığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Aşılar hastalığın yayılmasına karşı çok güçlü bir araçtır. Tüm aşıların hastalığın ağır formlarına ve bir virüsün neden olabileceği son derece tehlikeli seyrine karşı koruma sağladığını bilmemiz gerekiyor, ancak başta grip aşısı olmak üzere pek çoğu virüsle karşılaşmaya ve bazı hastalık belirtilerine karşı koruma sağlamaz.”