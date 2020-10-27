Rus Müftü Krganov: Macron'un eylemleri İslam alemine karşı provokasyon

Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi (DSMR) Başkanı Albir Krganov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hz. Muhammed karikatürlerinden vazgeçmeme kararının tüm İslam alemine karşı provokasyon olduğunu söyledi.

Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi (DSMR) Başkanı Albir Krganov, Sputnik’e açıklamasında, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Mevlid arifesinde, Hz. Muhammed karikatürlerinden vazgeçmeme kararı tüm İslam alemine karşı provokasyon. Biz bunu tam da böyle algılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm İslam aleminin 'bu davranıştan dolayı öfkeli' olduğunu söyleyen Krganov, diğer dinlerin liderlerinin de Fransa’daki durumla ilgili endişelerini dile getirmesi gerektiğini ifade etti.

Müftü, "İnananların haklarını koruma ve suçlulara karşı mücadele politikasını izlemek yerine Macron seviyesindeki politikacılar, milyarlarca Müslümana hakaret kararları alıyor. Her bir inanç sahibi insan Hz. Muhammed karikatürlerini kınar, çünkü Peygamber’e olan sevgi imanımızın temelidir" ifadelerini kullandı.

Müslümanların, öğretmen katilini kınadığını, çünkü 'İslam'da insan öldürmenin yasak' olduğunu vurgulayan Krganov, "İmanlı Müslümanlar devletlerin müttefiki olabilir, zira suçlulara karşı olumsuz yaklaşıyorlar, çünkü suçlular geleneksel İslam değerlerine karşı çıkıyor" dedi.

Müftü, "Ben Fransa şehirlerinde oldum, saygın imamlarla görüştüm, hepsi yasalara saygıları olan Fransa yurt severleri. Ama Fransa hükümeti bu eylemleriyle, aşırılık yanlılarına karşı mücadelede devlete destek olabilecek imanlı Müslümanları da soğutuyor" diye konuştu.

Mezheplere saygıyla yaklaşılması durumunda, dinler arası ilişkilerin ahlak ve hukuk çerçevesi içerisinde tutulabileceğini kaydeden Krganov, "Rusya’daki dinler arası ilişkileri kurma deneyimini Fransız yetkililerle paylaşabiliriz" diye ekledi.