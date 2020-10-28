Putin: Rusya'nın pandemi sırasında kaynakları seferber etme yeteneğini başka hiçbir ülke gösteremedi

Putin, Rusya Devlet Başkanlığı Kültür ve Sanat Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın pandemi sırasında kaynakları seferber etme yeteneğini dünyadaki hiçbir ülkenin gösteremediğini söyledi.

Putin, şu ifadeleri kullandı: “Salgın olmadığında enfekte hastalar için yatak tutmak, boş yatak tutmak hiç bir anlam ifade etmez. Ancak Rusya, gerekli kaynakları muhtemelen dünyadaki başka hiçbir devletin yapamayacağı bir şekilde mobilize etme yeteneğini gösterdi. Hiç kimse bu kadar verimli ve hızlı bir şekilde gerekli sayıda yatağı seferber edemedi. Sadece Kovid’i ağır formda geçiren hastalar için değil, aynı zamanda hafif ve orta şiddette geçiren hastalar için de.”