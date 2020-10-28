Rusya’da salgın başlangıcından beri en fazla can kaybı: Gün içinde 346 kişi hayatını kaybetti

Rusya’da son 24 saatte 346 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının başlangıcından beri ilk kez gün içinde bu kadar fazla can kaybı yaşandı. Gün içinde kaydedilen vaka sayısı ise 16 bin 202 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte hastalığa 346 kişi yenildi. Bir günde ilk kez bu kadar fazla kişi hastalık nedeniyle öldü. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 935 oldu.

Gün içinde kaydedilen vaka sayısı 16 bin 202 artarak 1 milyon 563 bin 976’ya çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 361 kişi daha iyileşti. Hastalığı atlatanların sayısı böylelikle 1 milyon 171 bin 301’e yükseldi.