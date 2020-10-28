Moskova'da Kovid-19 kısıtlamaları bir ay uzatıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüsle ilgili kısıtlamaları bir ay uzatma kararı aldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların 29 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sobyanin, çalışanların yüzde 30’unun uzaktan çalışma zorunluluğunun 29 Kasım’a kadar uzatıldığını ve yeni kısıtlamaların getirilmesinin planlanmadığını kaydetti.

Kendi kişisel blogundan konuya ilişkin açıklama yapan Sobyanin, “Koronavirüsle ilgili durum değişkenliğini koruyor. İlk iyileşme belirtileri görülmeye başlandı, fakat insidansın artma riskini göz ardı edemeyiz. Yeni kısıtlamalar getirmeye gerek yok, ancak mevcut önlemleri hafifletmek için henüz erken” ifadelerini kullandı.

Uzatılan kısıtlamaların bazıları şunlar:

Çalışanların en az yüzde 30'unun uzaktan çalışma zorunluluğu 29 Kasım'a kadar uzatıldı;

2-8 Kasım tarihleri arasında 6-11. sınıf öğrencileri eğitimlerine uzaktan devam edecek;

Ek eğitim kurumları ve çocuk eğlence kuruluşları 29 Kasım'a kadar kapalı olacak;

65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan Moskova sakinleri için izolasyon rejimi 30 Kasım'a kadar uzatıldı;

Gece kulüplerinde check-in sistemi uygulaması 29 Kasım'a kadar uzatıldı;

Maske ve eldiven rejimine uyma kontrolü sürecek

Getirilen kısıtlamaların virüsün yayılmasını yavaşlattığına vurgu yapan Sobyanin, geçtiğimiz hafta tespit edilen yeni vaka sayısındaki artışın yüzde 2 olarak gerçekleştiğini ve hastanede yatış oranının sabitlendiğini kaydetti.

Sobyanin, Moskova hastanelerine günde yaklaşık bin 200 hastanın kabul edildiğini ve yaklaşık 5 bin yatağın boş olduğunu belirtti.

İlköğretim öğrencileri arasında morbiditede düşüşün yaklaşık iki kat azaldığını ve bu eğilimin korunması gerektiğini kaydeden Sobyanin, Moskova'da 6-11. sınıf öğrencileri için uzaktan eğitimin 8 Kasım'a kadar uzatıldığını ifade etti.

Moskova Belediye Başkanlığı verilerine göre, ekim ayının başından bu yana 1.22 milyondan fazla kişi uzaktan çalışma sistemine geçti.

Moskova'da toplam vaka sayısı 409 bini geçti, şu ana kadar 300 binden fazla kişi iyileşti, 6 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte başkentte 3 bin 670 yeni vaka tespit edildi, 75 kişi hayatını kaybetti.