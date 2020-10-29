Pobeda, 20 Kasım’dan itibaren Ufa-İstanbul uçuşlarına başlayacak

Rusya Federal Sivil Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) dün Rusya hükümetinin Ufa’dan yurtdışına uçuşlara izin verdiğini açıkladı.

Pobeda’dan yapılan açıklamada, şirketin Ufa-İstanbul uçuşları için bilet satışları başlattığı ifade edildi. İlk uçuşun 20 Kasım’da planlandığı belirtilen açıklamada, uçuşların başlarda haftada 3 kez gerçekleştirileceği, aralıkta 4’e yükseltileceği aktarıldı.

Pobeda şu anda Moskova’dan İstanbul, Antalya ve Gazipaşa ve Kazan’dan Antalya’ya uçuyor. Kasım’dan itibaren Kazan-İstanbul uçuşları da başlayacak.