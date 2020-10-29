Putin: Salgınla ilgili durum nedeniyle ulusal bir karantina uygulaması planlamıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsle ilgili durum nedeniyle ülke çapında bir karantina uygulamasının getirilmesinin planlanmadığını ifade etti. Putin, nasıl hareket edilmesi gerektiğini bildiklerini söyledi.

Bir yatırım forumunda konuşan Putin, artan vaka artışlarıyla ilgili olarak, "Nasıl hareket edilmesi gerektiğini net bir şekilde anlıyoruz ve bu nedenle tamamen kısıtlayıcı tedbirler almayı, ekonominin, iş işleyişinin tamamıyla durduğu ulusal bir karantina gibi bir uygulamayı başlatmayı planlanıyoruz” dedi.

Putin, gerekmesi halinde doktorların tavsiyelerinin yanı sıra belirli bir bölgedeki, şehir ve belediyedeki durum dikkate alınarak; vatandaşların güvenliği, işletme ve kuruluşların faaliyetlerinin devamlılığını azami ölçüde muhafaza edecek, hedef odaklı kararların alınacağını ifade etti.

Putin, bu bağlamda, işletme sahiplerinin, şirket yöneticilerinin toplumsal sorumluluk gösterip, personellerin çalışma koşullarına yönelik doktorlar ve uzmanların verdiği talimatlara uymalarını talep etti.

Putin, elbette ki mevcut koşullarda işletme ve işletmeciyi desteklemeye yönelik tedbirlerin işlevsel ve uzun vadeli olması gerektiğini ekledi.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı pandemi boyunca en yüksek seviyesine çıkarak, 17 bin 717 oldu.