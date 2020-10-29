Putin: Rusya, aşılarının fikri mülkiyetinin satışını sağlamaya ya da dış ortakların tesislerinde üretimini yapmaya hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Rus menşeili koronavirüs aşılarının fikri mülkiyetinin satışını sağlamaya ya da dış ortakların tesislerinde üretimini gerçekleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Rus yatırım bankası VTB Kapital’ın düzenlediği forumda konuşan Putin, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların fikri mülkiyetinin satışını sağlamaya veya dış ortakların tesislerinde üretmeye hazır olduğunu ifade etti.

“Fikri mülkiyetin satışını sağlamaya hazırız ve en önemlisi, söz konusu (koronavirüs) aşısını ya da aşılarını dış ortaklarımızın üretim tesislerinde üretmeye hazırız” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şunu vurgulamak isterim ki bu Rusya’daki aşılama sürecine zarar vermeyecek, zira daha üretim ekipmanlarını satın almamız ya da geliştirmemiz gerekiyor. Ortaklarımızla çalışmaya hazırız.”

‘Yıl sonunda toplu aşılamanın başlayacağını umuyorum’

Rus lider, Rusya’da koronavirüse karşı toplu aşılamanın bu yıl sonunda başlayacağını umduğunu ifade etti:

“Aşı tüm bölgelere ulaştırılmış durumda. Yılsonunda toplu aşılamaya başlayabileceğimizi umuyorum.”

Rusya’da üretilen koronavirüs aşıları için ‘iyi ilaçlar’ nitelemesinde bulunan Putin, “En önemlisi, bu aşıların güvenli ve etkili olmaları. Hem birinci, hem de ikinci aşıda bu iki şart sağlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

Gamaleya ve Vektör araştırma merkezlerinin geliştirdiği her iki aşının da güvenli ve etkili olduğunu vurgulayan Putin, “Üçüncü aşı da yolda” hatırlatmasında bulundu ve şöyle devam etti:

“Bu durum, daha Sovyetler Birliği zamanında kurulan ilgili bilim kurumlarının Rusya’da korunduğunu ve gelişmekte olduğunu gösteriyor. Bu ekipleri ve onların çalışmalarını korumayı başardığımız, çalışmaların ilerlediği için sevinçliyiz.”

Koronavirüse karşı geliştirilen Rus aşıları

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan ilk Rus aşısı Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor. Testlerin yanı sıra aşı öncelikle risk grupları olarak görülen sağlık çalışanları ve öğretmenlere uygulanıyor.

Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı olan Vektor Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk fazı 3 Eylül’de tamamlanmıştı. Eylülde yapılan ikinci faz araştırmalarında ise gönüllülerde herhangi bir yan etkiye rastlanılmamıştı. Eylül ayı sonunda Vektor Bilim Merkezi tarafından patenti alınan aşının tescil sonrası testleri kasım ayında başlayacak. Araştırmalar kapsamında aşı, 60 yaş üstü 150 gönüllünün yanı sıra Rusya’nın farklı bölgelerinden katılacak 40 bin kişi üzerinde test edilecek.

Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen üçüncü koronavirüs aşısı için 300 gönüllünün katıldığı klinik çalışmalar sürüyor. Söz konusu aşıyı diğer Rus aşılarından ayıran ise virion, yani yapılarının her biriyle tam bir virüs partikülü içeriyor olması. Aşının yıl sonuna kadar patentinin alınması bekleniyor.