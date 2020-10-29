Putin, Dağlık Karabağ'da uzun vadeli çözümün nasıl sağlanabileceğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi durumunda sağlanabileceğini belirtti.

VTB Capital bankasının düzenlediği 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda konuşan Putin, 27 Eylül'de yeniden alevlenen ve üç ayrı ateşkes ilanına rağmen devam eden çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bölgede uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi halinde sağlanabileceğini kaydeden Rus lider, "İlk etapta askeri faaliyetler sonlandırılmalı, can kayıplarına son verilmeli, müzakere masasına oturulmalı ve Türkiye de dahil AGİT Minsk Grubu'ndaki birçok ülkenin katılımıyla eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan teklifler temelinde görüş birliği ve çıkar dengesi sağlanmalı. Bunu yapabiliriz" dedi.

'5+2 bölgenin Azerbaycan'a devir olasılığı konuşulmalı'

Putin, "En başından beri, Karabağ bölgesinde belirli bir rejim ve Ermenistan'la etkileşim sağlayarak 5+2 bölgenin Azerbaycan'a devir olasılığının konuşulması gerektiğini düşünüyoruz, tutumumuz tamamen açık" diye konuştu.

Putin, bölgedeki halkın güvenliğinin sağlanması gerektiğini, hem Azerbaycan hem de Ermenistan'ın etkili kalkınmasının temelini oluşturan tüm altyapı imkanlarının yeniden sağlanaraj etkili bölgesel kalkınma için gereken imkanların temin edilmesi gerektiğini ekledi.

Karabağ konusunda yıllardır devam eden müzakerelerde tartışılan 5+2 formülü, ilk etapta Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'ın güney ve doğusundaki 5 bölgenin iadesini, ikinci etapta Ermenistan ile Karabağ arasındaki 2 bölgenin iadesini öngörüyordu.

Formüle göre Azerbaycan, sadece ilk savaşa kadar Azerilerin yaşadığı bu bölgeler üzerinde değil, önceki savaştan önce Azerilerin nüfusun yüzde 21'ini oluşturduğu Dağlık Karabağ'da kontrolü ele geçirecekti. Azerbaycan, bugüne dek ilk 5 bölgenin 4'ünü tamamen kurtarmış durumda.

'Burada kolay çözüm yok, zira düğüm çok karmaşık'

Karabağ'da çözümün kolay olmayacağını da kaydeden Putin, "Herkesin kendi hakları var. Burada kolay çözüm yok, zira düğüm çok karmaşık" dedi.