Rusya'daki yarasalarda koronavirüse rastlandı

Rusya Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsüne bağlı Genomik Araştırma Grubu‘nun direktörü Anna Speranskaya, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanlarının Rusya’daki bazı yarasa organizmalarında koronavirüse rastladıklarını açıkladı.

Anna Speranskaya Rus haber ajansı RİA Novosti’ye verdiği röportajında, Rusya’da yaşayan bazı yarasalarda koronavirüs ailesinden olan birtakım virüslerin saptandığını, bunların tam olarak hangi virüsler olduğuna ilişkin araştırmanın ise hala devam ettiğini söyledi.

Genomik araştırma uzmanının aktardığına göre bu çalışma, yarasalarda da bulunan bir dizi başka virüsün genom dizilimlerinin saptanmasına olanak sağladı.

Speranskaya ayrıca, yarasaların tilki ya da kirpi gibi diğer vahşi hayvanlardan daha tehlikeli olmadığını, zira bu hayvanların da insanlar için tehlike yaratabilecek virüslerin taşıcıları olabileceğini kaydetti.

Uzman, bu tehlikeden kaçınmak için yalnızca yarasalara dokunmamanın, onlarla temasa geçmemenin ve habitatlarına girmemenin yeterli olacağını sözlerine ekledi.

Rusya’nın halk sağlığı denetçisi Rospotrebnadzor, ağustos ayı sonunda Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan yarasalarda koronavirüs tespiti için bir çalışma başlatmıştı. Bu çalışmanın, olası virüs yayılma yollarını ve salgın riskleri değerlendirmeye yardımcı olması bekleniyor. Çalışmanın birkaç yıl sürmesi planlanıyor.