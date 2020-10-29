Rusya'da yaşayan Snowden çocuk sahibi oluyor: 'Rusya vatandaşı olacak'

ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran ve 7 yıldır Rusya'da ikamet eden Edward Snowden'ın çocuk sahibi olacağı açıklandı.

Rossiya 24'e konuşan Edward Snowden'in avukatı Anatoliy Kuçerena, Rusya'dan süresiz oturma izni alan Snowden'in aralık sonunda çocuk sahibi olacağını ve çocuğun doğum yeri itibarıyla Rusya vatandaşlığı alacağını belirtti.

Snowden'in Rusya'da eşiyle yaşadığını ve aile hayatından mutlu olduğunu anlatan Kuçerena, "Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil. Doğum yeri itibarıyla Rusya vatandaşlığı alacak, bu konuda bir tereddüt yok. Dostum Snowden'in böyle bir haberi paylaşmasından çok memnun olduk. Bu çok büyük bir mutluluk" dedi.

Bebeğin adının ne olacağını müvekkiliyle henüz konuşmadığını söyleyen Kuçerena, yakın gelecekte Snowden'la bunu konuşacaklarını kaydetti.

Geçen hafta Snowden'ın Rusya'da süresiz oturma izni aldığı belirtilmişti.

2013 yılında ABD’nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Snowden, hiçbir şeyi tek başına yapmadığını, gazetecilerle birlikte çalışarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıklamıştı.