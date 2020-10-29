Rusya Müslümanlarından Nice’deki saldırıya kınama

Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi (DSMR) Başkanı Albir Krganov, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’daki Müslümanların Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame kilisesinin yakınlarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Krganov, “Mezhep ne olursa olsun, Tanrı'nın evinde bir cinayet işlendiğinde bu bir trajedidir. Bunu yapmaya hiç kimseye izin verilmez, Yüce Allah bunu yasaklıyor. Ve hiç kimsenin öldürmeye hakkı yoktur. Bir tapınağa gelip linç hukuku uygulayanlar, suçlu ve cahil kişilerdir. Bu olayı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Krganov, Fransızlara ve özellikle Fransa’daki Müslümanlara tıpkı Peygamber Muhammed gibi provokasyonlar karşısında itidalli davranmaları çağrısında bulundu.

Müftü, “Dini liderler olarak takipçilerimize sesleniyoruz, (Hz. Muhammed) karikatürleri ya da başka provokasyonlar olsa dahi saldırgan davranmamamız gerektiğini söylüyoruz. Hazreti Muhammed’e özgü itidal ve aklıselimi göstermeliyiz” diye konuştu.

Karikatürlerden vazgeçmeyeceği konusunda ısrarcı davranmaya devam eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eylemleri dahil olmak üzere bu durumun tamamının ‘İslam’a karşı büyük bir provokasyon’ olduğunu kaydeden Krganov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görünüşe göre Fransa bu provokasyonun kurbanı oluyor. Şu anda hem politikacılar hem de medya çok sorumlu davranmalı ve her sözünü tartmalı.”

Nice’deki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan gözaltına alındı

Fransa’daki farklı din ve milletlerin temsilcilerine ‘duygularını dizginlemek ve bu krizi aşmak için yapıcı adımlar atmak’ için ortak bir açıklama yapmalarını öneren Krganov, “Bu durum katı önlemler ve suçlamalarla çözülemez. Gerginlik tırmanacak, öfke artacak ve bu aynı aşırılık yanlılarının ekmeğine yağ sürecek” ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame kilisesinde bugün gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sırasında bir kadının başının kesildiği, saldırganın gözaltına alınırken yaralandığı belirtildi. Fransız yetkililer saldırıyı terör eylemi olarak değerlendiriyor.

Nice'den sonra bir saldırı haberi de Fransa'nın Avignon şehrinden geldi. Devriye gezen bir grup polis memuru, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Memurların saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Terörle mücadele planı Fransa genelinde ‘acil saldırı’ seviyesine getirildi.