Rusya Sağlık Bakanlığı, ‘Sputnik V’ aşısı testlerinin durdurulduğuna dair iddiaları yalanladı

Sputnik’e konuşan Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, Reuters'ın “Rusya, yüksek talep ve doz eksikliği nedeniyle testlerde yeni gönüllülerin aşılanmasını geçici olarak durdurdu” şeklindeki iddiasına, “Araştırmalar sürüyor. Aşı için 40 bin gönüllü hedefine ulaşılacak" şeklinde yanıt verdi.

Dünyanın ilk Kovid-19 aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Testler devam ediyor, her şey yolunda gidiyor. Sadece birinci ve ikinci doz arasındaki makas oldukça önemlidir.İlk bileşeni 20 bin kişi almıştı, hem ilk hem de ikinciyi yaklaşık dokuz bin. Bu nedenle bu arayı biraz daraltmaya karar verdik. Hemşire ve kabin sayısı artmadı.Şu anda, birinci bileşene oranla ikincisi daha fazla aşılanıyor” ifadelerini kullandı.

Klinik denemelerin organizasyonunu düzenleyen Crocus Medical'in Moskova şubesi de ‘Sputnik V’ testlerinin durdurulduğu iddiasını reddetti.

Şube Genel Müdürü Aleksey Butılin, Reuters’in iddialarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yaparak, "Crocus Medical, Reuters’ın şirketteki isimsiz kaynaklara dayanarak yayınladığı ‘doz eksikliği nedeniyle Sputnik V koronavirüs aşısının klinik denemelerinin durdurulduğu’ iddialarını kategorik olarak red ediyor" dedi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda aşının tescil sonrası 3. faz klinik testleri yürütülüyor.