Zaharova, Orban'a Macaristan'ın 2. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçları hatırlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Macaristan Başbakanı Orban’ın Budapeşte'deki Sabadsag Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Macaristan'ın başkentinin kurtuluşu sırasında ölen 80 bin Kızıl Ordu askerinin anısına dikilen anıtı ‘Sovyet işgalinin anıtı’ olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Kızıl Ordu'nun İkinci Dünya Savaşı sırasındaki rolüne ilişkin açıklamalarının tarihi gerçeği büyük ölçüde çarpıttığını, o yıllarda Miklos Horthy yönetimindeki Macaristan’ın Hitler'in müttefiki olduğunu ve işgal edilen topraklarda büyük suçlar işlediğini söyledi.

Zaharova, bu tür ifadelerin, tarihsel gerçeği ve sonuçları Nürnberg Mahkemesinin ilgili kararlarıyla teyit edilen İkinci Dünya Savaşı olaylarını kabaca çarpıtmak olduğuna vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Çekoslovakya'nın bölünmesi ve Hitler'in Yugoslavya'ya yönelik saldırısında aktif rol alan, Hitler'in en yakın müttefiki Horthy Macaristanının, 27 Haziran 1941'de Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne yönelik saldırısına gönüllü olarak katıldığını ve işgal altındaki topraklarda sivillere ve Sovyet savaş esirlerine karşı işlediği büyük suçlarla ‘damgalandığını’ hatırlatmak isteriz.”

Kızıl Ordu’nun Avrupa halklarını ‘Kahverengi Veba’dan kurtararak onlara barış ve özgürlük getirdiğini belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda bazı devletlerde, bu gerçeği çarpıtma, ülkemizin faşizme karşı zaferdeki kilit rolünü gizleme, bazı başkentlerin savaş suçları konusundaki tarihsel sorumluluğunu bulanıklaştırma ve Nazi uşaklarının rejimlerini ‘aklama’ arzusu var. Bu tür tahrifatlara kararlı bir şekilde karşı çıkmaya devam edeceğiz.”