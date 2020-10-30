RT'den 'yeni etiket' hakkında açıklama: Twitter bir kez daha sansür uyguladı

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Anna Belkina, Twitter'ın RT tarafından paylaşılan bir tweeti 'potansiyel kafa karıştırıcı ileti' olarak etiketlemesini sosyal medya kuruluşunun bir kez daha sansür uygulaması olarak niteledi.

Sosyal medya devi Twitter, Rus basınını kontrol etmeye yönelik yeni bir adım daha atarak RT'nin bir iletisini ilk kez 'potansiyel kafa karıştırıcı ileti' olarak etiketledi.

Twitter'ın RT'nin iletisine yaptığı etiketlemeyi Sputnik'e değerlendiren Belkina, "Bu ABD'de uygulanan sansürün yüzüncü örneği. Bu kez ABD basınının aylardır yaptığı yayınlarla ilgili her şeyi sadece ve anlaşılır şekilde anlatan RT haberine sansür uygulandı. Borş çorbasının tarifinde bile 'Rus müdahalesi' gören kişilerden ne beklenirdi ki?" ifadelerini kullandı.

Belkina, Twitter'ın bir RT materyalini ilk kez bu şekilde etiketlediğini ekledi.

Geçen ay Twitter, Sputnik'le birlikte Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren RİA Novosti’nin hesabını arama sonuçlarında görünmez hale getirmişti.

Twitter daha önce de devlet kontrolündeki basın kuruluşlarının hesaplarına yönelik etiketler kullanılacağını bildirmişti. Ancak karar bu tür tüm hesaplara karşı uygulanmadı. ‘Voice of America’ veya ‘Radio Liberty’nin hesaplarında bu etiket kullanılmazken, Sputnik ve RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın kişisel hesabında ‘Devlet Yayını’ etiketi bulunuyor.