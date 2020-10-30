Tataristan’da 16 yaşında bir genç polis birimine saldırdı: 'Allahu Ekber' diye bağırdığı belirtildi

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Kukmor kentinde 16 yaşında bir genç polis birimine saldırdı. ‘Allahu Ekber’ diye bağırdığı belirtilen, birimin bulunduğu binayı yakmaya çalışan bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu.

Soruşturma Komitesi’nin aktardığına göre, gece saatlerinde 16 yaşında bir genç Kukmor kentindeki bir polis biriminin binasını ateşe vermeye çalıştı.

Saldırıdan daha sonra bir polis memurunu bıçakladı. Bir başka polis memuru da uyarı atışlarının ardından ateş açmak zorunda kaldı. Bunun sonucunda yaralanan saldırgan doktorlar olay yerine gelinceye kadar hayatını kaybetti.

Rus basınına konuşan konuyla ilgili bir kaynağın açıklamasına göre, saldırgan Başkurdistanlıydı ve polis kayıtlarında ‘aşırılığa eğilimli’ olarak yer alıyordu.

Kaynak, “Polislere saldırdığı sırada onlara ‘kafir’ diyor ve ‘Allahu Ekber’ diye bağırıyordu” dedi.

Tataristan İçişleri Bakanlığı, 2004 doğumlu saldırganın mukavemet gösterdiğini ve bir polis memurunu çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığını doğruladı.

Soruşturma Komitesi ise olayla ilgili ‘terör saldırısı girişimi’ başlığıyla cezai dava başlatıldığını bildirdi.

Kremlin: Fransa’daki saldırılar ile bir bağlantı görmüyoruz

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kukmor’daki saldırı ile Fransa’da, Hz. Muhammed karikatürü nedeniyle gerçekleştirilen saldırılar arasında doğrudan bir bağlantı görmediklerini ifade etti.

Fransa’da yaşananlarla Tataristan’da yaşananların birbirinden ayrı olduğunu belirten Peskov, soruşturma neticesinde suçla ilgili durumun açıklığa kavuşturulacağını belirtti ve “Kremlin ne soruşturma kuruluşu ne de polis” dedi.