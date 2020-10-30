RFPİ, Sputnik V'nin Brezilya'da tescili için başvuruda bulundu

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ), Brezilyalı Uniao Quimica Farmaceutica Nacional şirketi ve Parana eyalet hükümeti, Brezilya Ulusal Sağlık Denetim Kurumu'na Sputnik V aşısının tescili için gerekli belgeleri teslim etti.

RFPİ'den yapılan açıklamada, Rus Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Brezilya'da tescili için gerekli belgelerin dün teslim edildiği duyuruldu.

Brezilya'da aşının üretimine en kısa sürede başlanacağı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Brezilya'da Sputnik V aşısının geliştirilmesine, test edilmesine ve üretimine katılan tüm kurum ve kişilerin çabaları, şeffaflık, güvenlik ve verimlilik ilkeleri temelinde Brezilya halkının aşıya en kısa sürede erişebilmesini sağlamaya yöneliktir."

RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, Brezilya'da yapılan başvuruyla ilgili değerlendirmesinde, tescilin aşının üretimine ve ülke geneline dağıtmaya en kısa sürede başlamaya imkan sunacağını belirtti.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamıştı.

Böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şimdiki halde bu aşının tescil sonrası 3. aşama klinik testleri yürütülüyor.