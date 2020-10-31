Moskova bölgesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara evde kalma zorunluluğu

Rusya’nın Moskova Bölgesi'nin Valisi Andrey Vorobyev, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren bölgedeki 65 yaş ve üstü kişilerin yanı sıra kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik zorunlu izolasyonun getirileceğini ifade etti. Karar 15 Kasım’a kadar yürürlükte olacak.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan, “Hastanedeki yataklı tedavilerde en zor durum 65 yaş ve üstünde görülüyor. Zira bu yaştaki kişiler hastalığı daha ağır ve uzun geçiriyorlar. Bu nedenle yaşlılarımız için tedbir amaçlı olarak evde kalma tavsiyesinde bulunulmuştu. Pazartesi gününden itibaren de zorunlu izolasyon getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Vorobyev, yaşlı vatandaşlara markete gitme ve yürüyüş yapma izni verileceğini ekledi.

Valinin kararına göre, 65 yaş ve üstü kişilerin yanı sıra kronik rahatsızlığı olan kişilere yönelik uygulanacak izolasyon tedbiri 2 Kasım-15 Kasım tarihleri arasında yürürlükte olacak. Vatandaşların evlerinden ayrılmamaları gerekecek.

Rusya’da vaka sayısı 18 bin 140 arttı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte vaka sayısı 18 bin 140 arttı. Başkent Moskova’da 4952 yeni vaka kaydedildi. Pandemi boyunca kaydedilen vaka sayısı da 1 milyon 618 bin 116 oldu.

Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 334 artarak 27 bin 990’a yükseldi.

Son 24 saatte taburu edilenlerin sayısı da 14 bin 854 arttı. Salgının başlangıcından beri hastalığa yakalanan 1 milyon 215 bin 414 kişi iyileşti.