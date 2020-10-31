Moskalkova, Kamu Başdenetçisi Malkoç’a İzmir depremi nedeniyle taziyelerini iletti

Gazetecilere ulaştırılan mektuba göre, Moskalkova, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, İzmir’de insanların hayatlarına mal olan bu korkunç trajedi nedeniyle ölen ve yaralananların yakınları ve ailelerine, en içten taziye dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Acınızı paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en son 25 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 831’e çıktığı belirtildi.