Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya’da iki özel ekonomik bölge kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

Rusya hükümeti internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vladimir Bölgesi’ne bağlı Kovrovskiy kentinde ‘Dobrograd-1’ özel ekonomik bölgesi kurulacak. Burada, mobilya, tekstil ve poliüretan köpük üretimi fabrikalarının yanı sıra, orta ölçekli bir makine fabrikasının kurulması planlanıyor.

Özel ekonomik bölgenin 500’den fazla kişiyi istihdam etmesi ve bölgeye 2.6 milyar ruble yatırım çekmesine yardımcı olması bekleniyor.

Moskova Bölgesi'ne bağlı Domodedovo kentine kurulacak ‘Maksimiha’ özel ekonomik bölgesine gıda ve imalat sanayi alanındaki projelerin yanı sıra, bir lojistik merkezinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

İmalat sanayi, yüksek teknoloji sanayi, turizm ve liman altyapısının gelişimi için kurulan özel ekonomik bölgelerdeki işletmeler, vergi ve gümrük alanındaki imtiyazların yanı sıra, düşük kira avantajlarından da yararlanabilecek.