Putin, Federasyon Konseyi'nin yapısındaki değişikliklere ilişkin yasa tasarısını Duma’ya sundu

Tasarıya göre, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin devlet başkanlığı yetkilerini devrettikten sonra Federasyon Konseyi üyesi olabilecek ve ömür boyu bu görevi sürdürebilecek.

Federasyon Konseyi üyesi olan eski devlet başkanı, devletin sağladığı sosyal ve diğer haklara sahip olmaya devam edecek.

Eski devlet başkanı, senatör statüsü elde edebilmek için devlet başkanlığı yetkilerini devrettikten sonraki üç ay içinde veya Federasyon Konseyi’nin yapısındaki değişikliklere ilişkin yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvuruda bulunabilecek.

Sadece ülkeye üstün hizmetleri olan Rusya vatandaşları ömür boyu senatör olabilecek.

Mevcut yasada senatör adaylığına engel teşkil eden ağır suç sabıka kaydına, orta derecedeki suçlar da eklenecek.