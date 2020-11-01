Putin, uzaktan çalışmayı sevdi

Putin, Moskova’daki VTB-Capital bankasının düzenlediği ‘Rusya Çağırıyor’ yatırım forumunda konuştu.

VTB-Capital Başkanı Andrey Kostin’in “Video yoluyla iletişim kurmak zor değil mi?” sorusuna Putin, “Hayır, alıştım. Toplulukla daha enteresan, daha canlı. Ancak bu tür fırsatların olması da iyi" şeklinde yanıt verdi.

Uzaktan çalışmayı nasıl değerlendirdiği sorulan Putin, bu formatın bir yandan uygun olduğunu, ancak diğer yandan insanlarla canlı iletişimi tercih ettiği için kendisi için bir sınav niteliğinde olduğunu belirtti.

Putin bahar aylarından itibaren uzaktan çalışma rejimine geçmişti. Eylül ayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in yüz yüze görüşmelerin sayısını artıracağını kaydetmişti.