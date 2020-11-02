Rusya’da günlük vaka sayısı 4 gündür 18 binin üstünde

Rusya’da gün içinde 18 bin 257 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 655 bin 38’e yükseldi. Günlük vaka sayısı 4 gündür 18 binin üstünde seyrediyor.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte vaka sayısı 18 bin 257 artarak 1 milyon 655 bin 38’e çıktı.

Öte yandan gün içinde başkent Moskova’da 4796, St. Petersburg’da 923, Moskova bölgesinde 556 yeni vaka görüldü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 238 artarak 28 bin 473’e yükseldi.

Son 24 saatte 10 bin 360 kişi daha hastaneden taburcu edildi. Salgın boyunca 1 milyon 236 bin 33 kişi hastalığı yendi.

Ülkede dün kaydedilen vaka sayısı 18 bin 665, önceki gün kaydedilen vaka sayısı da 18 bin 140’tı. Cuma günü ise 18 bin 283 vaka tespit edilmişti.