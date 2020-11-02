Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'nın kitlesel aşılama çalışmaları 2021'de başlayacak

Ekim ayı ortasında tescil edilen EpiVakKorona'nın toplu aşılamalarının ne zaman başlayacağı belli oldu.

Rusya hükümetinin koronavirüsle ilgili resmi verilerin paylaşılması amacıyla kurduğu 'stopkoronavirus.rf' sitesine demeç veren Maksutov, "Kitlesel aşılama kampanyasını 2021 yılında başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Maksutov, aşının ücretsiz olacağını ve gönüllülük esasına göre yapılacağını vurguladı.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın geçici yönetmeliğine göre EpiVakKorona'nın öncelikli olarak sağlık ve eğitim çalışanlarına, polislere, toplu taşıma görevlilerine aşı yapılacağını ifade eden Maksutov, EpiVakKorona aşısının avantajlarından birinin, virüsün genetik ve antijenik olarak farklı türlerine karşı etkinliği olduğunu ekledi.

EpiVakKorona aşısının klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül'de tamamlanmıştı. 2. faz araştırmalar eylülde yapılmış ve gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.

Eylül sonunda Vektör Bilim Merkezi, Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın patentlerini almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Ekim'de EpiVakKorona aşısının tescil edildiğini açıklamıştı. Böylece EpiVakKorona, Sputnik V'den sonra tescil edilen ikinci Rus Kovid-19 aşısı olmuştu.