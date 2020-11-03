Putin: Uzay sektöründe önceliklerimizden biri yenilikçi teknolojinin payını artırmak

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin uzay sektörünün öncelikleri arasında, Dünya yörüngesine gönderilen uzay araçlarının sayıca artırılması ve kalitelerinin iyileştirilmesini, insanlı programların sürdürülmesi ve gelecek vaat eden roket hattının oluşturulmasını gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzay sektörünün finansmanı ve geliştirilmesinin konu alındığı toplantıda, “Bu alanda, önceliklerimizden hareket etmeliyiz. Önceliklerimiz belli. Bunlar, kendi uzay altyapımızın iyileştirilmesi, Dünya yörüngesine gönderilen uzay araçlarının sayıca artırılması ve kalitesinin iyileştirilmesi, insanlı programların ritmik biçimde sürdürülmesi, gelecek vaat eden roket hattının oluşturulması. Genel olarak yenilikçi uzay teknolojisinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin payını artırmak” dedi.

Putin, bu stratejik ödevlerin çözümlerinin ülke, ekonominin etkili bir şekilde gelişmesi, ülkenin güvenliğinin artırılması ve Rusya’nın küresel uzay pazarındaki liderliğinin korunması için büyük önem taşıdığını kaydetti.