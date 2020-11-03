Putin’den Avusturya’ya taziye: Her türlü teröre karşı mücadele için işbirliğine hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakanı Sebastian Kurz’a Viyana’da gerçekleştirilen terör saldırıları ile ilgili taziye dileklerini iletti. Putin, Viyana ve diğer ülkelerle terörün her türlüsüne karşı mücadelede işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Bellen ve Kurz’a gönderdiği telgrafla Viyana’daki terör saldırıları ile ilgili taziyede bulundu. Putin, her türlü teröre karşı mücadele konusunda Viyana ve diğer ülkelerle işbirliğini artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Saldırıyı kınayan Putin, terörün arkasındaki güçlerin kimseyi korkutmayı başaramayacağını, farklı inançlara sahip insanların arasına ihtilaf ve düşmanlık ekemeyeceğini ifade etti.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Rus lider, tüm yaralıların en kısa zamanda iyileşmesi dileklerini aktardı.

Avusturya'da dün gece gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.