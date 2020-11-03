Rusya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yıldönümü anısına iki pul kullanıma sunuldu

Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yıldönümü nedeniyle bugün iki posta pulunun tedavüle sunulduğu belirtildi.

Rusya’da posta pullarının basım ve dağıtımını gerçekleştiren federal devlet kurumu ‘Marka’nın açıklamasına göre, Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü vesilesiyle bugün iki posta pulu çıkartıldı.

Pulların üzerinde Süleymaniye Camii ve Moskova Ulu Camii yer alıyor.

Pulların yanı sıra ilk gün zarfı da kullanıma sunuldu.