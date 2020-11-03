Rusya’da 5 gündür vaka sayısı 18 binin üstünde seyrediyor

Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 18 bin 648 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 1 milyon 673 bin 686’ya çıktı.

Rusya’da günlük vaka sayısı 5 gündür 18 binin üstünde. Ülkenin 85 bölgesinde vaka sayısı 18 bin 648 artarak 1 milyon 673 bin 686’ya çıktı.

Başkent Moskova’da 5150, St. Petersburg’da 944, Moskova bölgesinde 567 yeni vaka görüldü.

Gün içinde 355 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 828’e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı da son 24 saatte 15 bin 331 arttı. Salgın boyunca 1 milyon 251 bin 364 kişi taburcu edildi.

Ülkede dün kaydedilen vaka sayısı 18 bin 257, önceki gün kaydedilen vaka sayısı 18 bin 665’ti.