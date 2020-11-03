Rusya’da maske kullanımını denetlemeye yönelik sistem geliştiriliyor

Rus uzmanların, salgın döneminde maske ve diğer koruyucu ekipmanların kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi için ‘Maska’ (Maske) isimli bir teknolojik görüntüleme sistemi üzerinde çalıştığı belirtildi.

Rusya Ulusal Teknoloji İnisiyatifi'nden (NTİ) Russia Today’e (RT) yapılan açıklamaya göre, uzmanlar maske ve koruyucu ekipman kullanımına yönelik ‘Maska’ isimli bir denetim sistemi geliştiriyor.

Sistem sağlık kuruluşlarındaki doktor ve hastaların yanı sıra, devlet kuruluşlarındaki ziyaretçiler tarafından bu ekipmanların kullanılıp kullanılmadığına dair yetkilileri derhal haberdar edecek. Çeşitli açılardan görüntüleri analiz becerisine sahip olan sistemin böylelikle kurumlarda virüsün yayılmasını engellemesi bekleniyor.

NTİ’den yapılan açıklamada, “Sistem kreş, okul, hastane ve diğer devlet kuruluşlarında koronavirüsün yayılma riskini azaltabilir. Yayılma özellikle de hastanelerdeki ‘yeşil alanda’ yüzde 50, ‘kırmızı alanda’ yüzde 95’e kadar engellenebilir” ifadeleri kullanıldı.

Analitik algoritmasındaki doğruluk oranının yüzde 99 kadar olduğu belirtilen sistemin elde ettiği verileri cep telefonu uygulaması ile yetkililere ileteceği ve yetkililerin ihlaller konusunda tedbirler alacağı belirtiliyor.