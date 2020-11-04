Rus vekil: Trump da seçilse Biden da seçilse Rusya için tatsız bir dış politika izleyecek

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslarası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, ABD’de Donald Trump da seçilse, Joe Biden da seçilse Rusya için tatsız bir dış politika izleyeceklerini ifade etti.

ABD’deki seçimler konusunda Sputnik’e değerlendirmede bulunan Novikov, seçimlerin ilk kez pandeminin yanı sıra ABD siyasi yaşamında birçok şeyi belirleyen ‘derin devlet’ hakkındaki birçok söylentinin arka planında gerçekleştiğinin açık olduğunu belirtti.

Novikov, “Bu bağlamda, bu derin devletten sadece Biden değil, hiçbir ABD başkanı bağımsız olamaz. Dış politikayla ilgili tüm önermeler, bu derin devletin istekleri doğrultusunda oluşturuluyor” dedi.

Novikov, Trump’ın geçmişteki seçim kampanyasıyla ilgili birçok iddiasını yerine getirebildiğini, ancak dış politika konusunda ABD’deki yapının belirlediği önermelerin dışına çıkamadığını ifade etti.

Novikov, “Biden’ın güdeceği olası politikaya gelince de, her şey daha da açık: Rusya karşıtı yönelimi daha katı ve net. Bu nedenle Biden da seçilse Trump da seçilse uluslararası politikada Rusya için farklı şekillerde oldukça tatsız olacak bir yol izlenecek” dedi.

Novikov, yaptırımlara da Rusya’daki ekonomi ve yaşamı iyileştirmenin yanı sıra, her türlü ikili müttefiklik ilişkilerini geliştirmekle direnilebileceğini ifade etti.