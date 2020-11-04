Rusya’da ‘Ulusal Birlik Günü’ne özel ‘Katyuşa’ performansı

Rusya Halk Cephesi’nden aktivistler, bugün kutlanan ‘Ulusal Birlik Günü’ çerçevesinde ülkenin farklı bölgelerinden kişilerin ünlü ‘Katyuşa’ şarkısını seslendirdiği bir video hazırladı. Videoda Eurovision şarkı yarışmasına katılan ‘Buranovskiye Babuşki’ (Buranovo Nineleri) de yer aldı.

Rusya Halk Cephesi’nden aktivistler, sosyal medyada #МыВместе (#Birlikteyiz) etiketi altında ülkenin dört bir yanından vatandaşların kendi ulusal dillerinde ‘Katyuşa’ şarkısını seslendirdiği bir video hazırladı.

Videonun başında, “Ulusal Birlik Günü’nde aktivistler tüm ülkeyi birleştiren şarkıyı seslendiriyor” ifadeleri kullanıldı.

‘Ulusal Birlik Günü’ çerçevesinde hazırlanan videoda, Udmurtiya için Eurovision şarkı yarışmasına katılan ‘Buranovskiye Babuşki’ de performans sergiledi.

Volgograd ve Rostov bölgelerinde Kazaklar, Amur bölgesinde Evenkler, Yaroslav bölgesinde gazi Vladimir Muratov, eski bir sumo güreşçisi şarkıyı söyledi.

Rusya'da Nijnıy Novgorod'dan tüccar Kuzma Minin'in yönettiği gönüllü ordu tarafından 4 Kasım 1612'de Moskova'nın Polonyalıların işgalinden kurtarılmasının anısına Ulusal Birlik Günü kutlanıyor. 17. yüzyılda süren ‘Karışıklık Dönemi'ni de (Smutnoye Vremya) sona erdiren bu zafer, 4 Kasım 2005’ten beri Rusya’da bayram.