Rus ve Türk diplomatlar, Libya ve Suriye'deki durumu değerlendirmek için görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya lideri Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar bir araya geldi. Görüşmelerinde, başta Libya ve Suriye olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumu değerlendirdiler.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Bogdanov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durum üstünde durdukları bir görüşme yaptılar.

Dün gerçekleştiği belirtilen görüşme esnasında Libya ve Suriye krizlerinin, uluslararası hukuk ilkeleri ve buna bağlı olarak, BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 ve 2254 sayılı kararları temelinde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğine vurgu yapıldı.