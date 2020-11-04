Lavrov: Ukrayna ve Baltıklar'da milyonlarca Rus ayrımcılığa maruz kalıyor

Binlerce Rusya vatandaşı ile Rusça konuşan kişinin Ukrayna ve Baltık ülkelerinde ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bunu 21. yüzyılın 'apartheid uygulaması' olarak niteledi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin videokonferans yöntemiyle yapılan toplantısında konuşan Lavrov, Rusya vatandaşları ile Rusça konuşan kişilerin Ukrayna ve Baltık ülkelerinde uğradıkları ayrımcılıktan bahsetti.

Lavrov, "Ukrayna ve Baltık ülkelerinde milyonlarca kişi, Rus oldukları veya Rusça konuştukları için ayrımcılığa maruz kalıyor" dedi.

Binlerce kişinin 'vatansız kişi' kabul edildiğini ve temel haklardan mahrum bırakıldığını anlatan Lavrov, "Avrupa Konseyi, 21. yüzyılın bu apartheid uygulamasına göz yummamalı. Bu, Avrupa Konseyi'nin itibarına telafisi mümkün olmayan bir darbe indirir" ifadelerini kullandı.