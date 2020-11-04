Lavrov’dan AB’ye ‘insan hakları sözleşmesine katılın’ çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, hiçbir istisna ve çıkarma yapılmadan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) katılmanın Avrupa Birliği’nin (AB) çıkarına olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin video konferans yoluyla düzenlenen 130. toplantısında, “AİHS, kıtadaki ortak insani alanının direği haline geldi. Üstelik bazı ülkeler ve bloklar tarafından keyfi olarak dayatılan bazı ‘kurallara’ değil, uluslararası hukuk normlarına bağlı bir alan” diye konuştu.

Lavrov, “Ancak bu alan, AB sözleşmeye katılana kadar eksiksiz olmayacak. Üstelik AB, istisna ve çıkarma yapmadan bu sözleşmeye katılmalı. Bu, tüm Avrupalıların çıkarına” ifadelerini kullandı.