Lukaşenko’nun Rusya’da petrol sahası satın alma teklifine Putin’den destek

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Açıklamada, iki liderin ülkeler arasındaki müttefik ilişkileri güçlendirmeye devam etme niyetinde olduğu belirtilirken, "Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı mücadeledeki işbirliğine takdir edildi. Bu bağlamda, Belarus’a Rus aşının tedarikine ilişkin anlaşmanın büyük önemi kaydedildi" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Dağlık Karabağ sorununun da ele alındığı ifade edildi.

Belarus Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, diğer konuların yanı sıra petrol konusunun da değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Belarus lideri ayrıca Rus mevkidaşına Rusya topraklarında petrol yatağının satın alma olasılığı ile ilgili teklifte bulundu. Vladimir Putin bu fikre destek verdi" denildi.

Bu konunun önümüzdeki görüşmelerde masaya yatırılacağı aktarıldı.

Lukaşenko’nun ayrıca Rus aşının Belarus’ta üretilmesini teklif ettiği, bunun için gereken teknolojilerin ülkesine verilmesini istediği belirtildi.