Kadirov: Rusya'da dinler arası ilişkilerde her şey yolunda

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün ülkemizde hiç şüphesiz tüm dinlerin temsilcileri kendini rahat hissediyor. İnancı ve milliyeti ne olursa olsun her bir vatandaş kendini büyük ülkenin eşit bir vatandaşı olarak hissediyor. Biz, Müslümanlar, bunun için ülke yönetimine ve özellikle Vladimir Putin’e minnettarız” ifadesini kullandı.

Neredeyse tüm ülkelerde dini çatışmaların olduğunu ve sadece Rusya’da bu konuda her şeyin yolunda olduğunu kaydeden Çeçen lider, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer yandan, her birimizin görevi en iyi tarafımızı göstermek, elde edilen başarıları korumak ve ülkemizi savunmak. Bu, Müslümanlar için de sorumluluk isteyen bir görev. İçimizde, dinimize gölge düşüren hiçbir aşırılık yanlısı harekete izin vermemeliyiz, aksine Kuran-ı Kerim ve Sünnetin emirlerine sıkıca uymak."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uyguladığı politikanın, güçlü ve müreffeh Rusya’nın anahtarı olduğunu ifade eden Kadirov, ulusal liderle birlikte her türlü sorunun halledileceğini kaydetti.