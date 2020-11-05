Aeroflot, bugün Moskova-Tokyo uçuşlarına yeniden başlıyor

Rusya'da hükümetin aldığı kararın ardından, Aeroflot bugün uçuşlara başlayacağını bildirdi. Açıklamaya göre, uçuşlar ilk aşamada haftada bir, sonra perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleşecek.

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının sonundan itibaren diğer ülkelerle düzenli uçuşlar ve charter seferlerini durdurmuştu. Tahliye amaçlı seferler, kargo, posta, tıbbi ve insani uçuşlar ile servis amacıyla yapılan boş uçak nakli, yakıt ikmali amacıyla Rusya'ya iniş yapan transit seferler ve hükümetin kararıyla düzenlenen bazı uçuşlar istisna tutulmuştu.

Haziran ayında, uluslararası uçuş gerçekleştiren yolcu sayısı 40 bin 300 kişi ile sınırlı kalırken, bu sayı bir önceki yılın aynı döneminin sadece yüzde 0.7'ne tekabül etti.

Rusya, ağustos ayından itibaren Türkiye, İngiltere, Tanzanya, İsviçre, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Güney Kore ile Maldivler'e direkt uçuşları başlatmıştı.

Diğer ülkeler de Moskova ile uçuşları yeniden başlatma kararı aldı. Polonya, 31 Ağustos'ta Rusya'yı uçuşların yasak olduğu ülkeler listesinden çıkardı. Moldova 1 Eylül'den itibaren Rus vatandaşlarına sınırlarını açtı. Ayrıca Karadağ, Hırvatistan, Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika Rus vatandaşlarına giriş izni veren diğer ülkeler oldu.

Japonya ile uçuşların ise kasımda yeniden başlatılmasına karar verilmişti. Buna göre, havayolları şirketleri her hafta Japonya’ya üç uçuş (iki Moskova-Tokyo ve bir Vladivostok-Tokyo) gerçekleştirebilecek. Aeroflot’a bağlı Aurora şirketi, 2 Kasım’da Vladivostok-Tokyo uçuşunu yapmıştı.