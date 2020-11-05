Kremlin: ABD seçimleri hakkında şu an yorum yapamayız, zira sonuç netlik kazanmış değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, delege sayısı bakımından Demokrat Joe Biden’ın önde gittiği, fakat kritik eyaletlerde oy sayımının devam ettiği ABD seçimlerine ilişkin, netlik olmadığı için henüz bir yorum yapamayacaklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, oy sayımının tamamlanmamış olması nedeniyle ABD’de devam eden seçim yarışı hakkında yorum yapması istenince, şu anda ortaya çıkan sonuçların herhangi bir biçimde yorum yapmaya olanak vermediğini söyledi ve ekledi:

“Bu durumda durup neler olduğunun belirginlik kazanmasını beklemeyi tercih ediyoruz.”

‘Rusya hakkındaki her şey ABD’de, boğa güreşlerinde kırmızı pelerinin yarattığı etkiyi yaratıyor’

Kremlin Sözcüsü’ne, bir önceki seçimlerin aksine ‘bu seneki ABD seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiğine ilişkin suçlamaların yapılmamış olmasını olumlu bir sinyal olarak görüp görmedikleri’ de soruldu.

Peskov, Rusya hakkındaki herhangi bir şeyin ABD’de genelde kızgınlık yarattığı imasını yaparak şunları söyledi:

“Ülkemiz hakkındaki her şey, ABD’de maalesef boğa güreşlerinde kırmızı pelerinin yarattığı etkiyi yaratıyor. Bu nedenle şu anda hiçbir konuda yorum yapmayacağız.”

‘Belirsizlik ne denli uzun sürerse dünya ekonomisi üstündeki etkisi de o denli güçlü olacaktır’

Kremlin Sözcüsü bir başka soru üstüne de ABD başkanlık seçimlerindeki belirsizliğin dünya ekonomisi üstünde olumsuz etkilerinin görülebileceğini kaydetti:

“Doğaldır ki dünyanın en güçlü ekonomisindeki, dünyanın en büyük ülkelerinden birisindeki herhangi bir belirsizliğin, her şeyden önce dünya ekonomisi olmak üzere dünya meseleleri üstünde olumsuz sonuçları olabilir.”

Peskov, “Bunun yanında bu belirsizlik süreci ne denli uzun sürerse söz konusu etki de o denli güçlü olacaktır. Neler olacağını sizlerle beraber göreceğiz” diye ekledi.